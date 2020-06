Tänavused Tartu ülikooli lõpetajad said pühenduseks pingi ja õunapuu

Tartu ülikooli rektor Toomas Asser sõnas üritusel, et mälestus ülikooli lõpetamisest on inimese elus üks märgilisemaid ja on kahju, et selle aasta lõpetajad ei saa oma diplomit kätte aulas. «See kevad ei jäta kahtlustki, et me peame end järjekindlalt harima, et kohaneda ootamatute oludega. Kõrgharitud, oma teadmisi pidevalt täiendavad ühiskonnaliikmed on kui mastipuu just sellistel keerulistel aegadel nagu praegu,» ütles rektor oma tervituskõnes.