Jüri Laurson: randa võta kakapott kaasa!

Muudatuses on ju murettekitav uuendus, mis annab omavalitsustele võimaluse lammutada supluskohtades aastaid toiminud heakord. Uuenduse põhjenduses on üllatav tõdemus, et suplejate tarbeks mõeldud ümberriietuseks väikese riietuskabiini, tualettruumi ja prügiurni korrashoidmiseks ja supluskohast reostusohtu näitavate veeproovide võtmiseks pole omavalitsustel raha. Arusaamatu, sest nüüd tekitab olukord, et kui pere läheb lastega supluskohta, kust on kõrvaldatud tualett ja prügiurn, tuleb neil ehk lamada reostatud liival. Kui nad just ise midagi ette ei võta. Kas nüüd tuleb suplejal võtta ise kakapott randa kaasa ja kodus tühjendada see oma korteri või elamu tualetti?