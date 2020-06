Marika Saar ja Kertu Vuks: välgutabamus ehk Kuidas edendada ettevõtlikku vaimu

Meie hinnangul tuleb senisest enam keskenduda õppijate ettevõtlikkuse arengu toetamisele. Tihti tulevad kõige vingemad ideed just lastelt ning nende ideede lennukust tuleb õpetajatel vaid toetada.

Laste ja noorte ideede toetamine, nendele sellel teekonnal mentoriks olemine ja nende julgustamine, et isegi ebaõnnestumine on osa loomulikust arengust, sest see, et sa üldse proovisid, on rohkem väärt, on väga oluline.

On hulk õppemeetodeid, mis aitavad kaasa ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe tervikuks sidumisel. Loovtööd on võimalus panna ettevõtlikkus proovile, näiteks Puhja kooli ehitati loovtöödena sel aastal suhkruvatimasin ja abimootoriga jalgratas. Iga ainetund, kus rakendatakse meeskonnatööd või projekti- ja probleemipõhist õpet, aitab sellele eesmärgile kaasa.

Palju rohkem võiks olla ka reflekteerimist, et noored õpiksid ennast paremini tundma ning õpitut ja saadud kogemusi läbi enda analüüsima ning mõistma, et ka kriitiline tagasiside on võimalus õppida ja areneda. Õpilastele on põnevad ka mitmesugused simulatsioonid, kus nad saavad olla erinevates rollides ning mängida läbi tegelikke olukordi. Õppetöö peaks olema tihedalt seotud tõsielu probleemide lahendamisega. Õppima ei pea ju alati koolimajas, vaid seda võib teha ka mõnes muus inspireerivas keskkonnas.

Kuidas toetada õpetajaid nende töös nii, et mõte noorte ettevõtlikkuse arendamisest oleks loomulik osa õppetöö planeerimisest? Kõige tähtsam on julgustada õpetajat, et ettevõtlikkuse arendamiseks ei pea õpetaja olema läbinud ärijuhtimise kursust, vaid tuleb teadlikult arendada õpilaste isikuomadusi ja suhtlusoskust.

Ka eesti keele tundi saab lõimida ettevõtlusõppe elemente, kui õpetajal on selleks piisavalt oskusi ja loovust.

Alustuseks oleks kindlasti õpetajatel põnev vaadata iseennast läbi nende ettevõtluspädevuse: kuidas hindan iseenda loovust, suhtlemisoskust, motivatsiooni, algatusvõimet ja muid olulisi oskusi? Milles tunnen ennast kindlalt ja mida soovin arendada? Miks mitte võtta see arendamise teekond ette koos õpilastega.

Siiski peaks ettevõtlikkust arendava õpikäsitluse jaoks olema täiendkoolitussüsteemid. Koolides saab teha oma õpetajatega õpiringe, kuidas lõimida ettevõtlikkust paremini ainetundidesse. Korraldada võiks ettevõtjatele ja õpetajatele ühisseminare, et õpetajad saaksid teadmist ja kindlust, mida ettevõtlusmaailmas hinnatakse, ja et ka eksimine on loomulik osa elust.

Ka selle aasta sügisel tuleb äriideede konkurss Välk taas ning see on koolinoorele ainulaadne võimalus panna proovile oma idee, seda arendada ja muuta.

Välgu teeb eriliseks see, et tegemist ei pea olema õpilasfirmaga, vaid oodatud ongi need tublid, kes julgevad välja pakkuda oma idee ning on valmis seda mentorite eestvedamisel arendama. Konkursile tuleb esitada idee ning osaleda võivad kõik kuni 20-aastased Tartumaa üldhariduskoolide õpilased. Meeskonnas peab olema vähemalt kaks liiget.

Kutsume kõiki õpilasi konkursil osalema ning julgustame õpetajaid lastele toeks olema – see on suurepärane võimalus, et võtta ettevõtlikkusega seotud teemad fookusesse.

Ja ärge unustage, ebaõnnestumisi ei tohi karta! Ettevõtlikke inimesi eristab see, et nemad ei lase end sellest häirida, vaid asuvad tegutsema, teadmata vastuseid kõikidele küsimustele.

Alus ettevõtlikkusele pannakse juba lapseeas, selle kujunemisel on oma roll lapsevanematel, aga kindlasti ka koolil ja teistel inspireerivatel inimestel laste ümber. Uue hooaja ettevõtliku õppe planeerimist tuleb alustada juba nüüd.