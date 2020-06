Täna algab järjekorras üheteistkümnes Stencibility, mis peakorraldaja kunstnik Sirla andmeil on Eesti esimene ja Euroopa üks vanimaid tänavakunstifestivale. Nii nagu ikka, toimub see meie kodumaa tänavakunstipealinnaks tituleeritud Tartus, kuid korraldajad on üles näidanud soovi laieneda ka teistesse linnadesse ning ootavad selleks küllakutset. Eilseks oli pakkumisi tulnud kümmekonnast paigast.