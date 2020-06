Tartu lühiuudised

Kolmapäeva õhtul kella kaheksa paiku oli Tartus kuulda plahvatusetaolist kõmakat. Nii mõnigi inimene, kes tol õhtul kesklinna pubis või kohvikus aega veetis, tunnistas, et ehmus selle peale.

Paugu allikas tundus olevat Atlantise lähedal. Atlantises Shaté tantsukooli pidav Krõõt Kiviste teadiski rääkida, et Kanal 2 saatele «Õhtu!» filmiti teaduskeskuse Ahhaa klippi, mille käigus lasti Emajõe peal õhku tünnid.

Ahhaa turundus- ja kommunikatsioonijuht Kaisa Hansson selgitas, et tehti saate hooaja lõpuklippi, näitamaks, et just niisuguse pauguga lõpeb saate hooaeg. Klipp läheb eetrisse 2. juulil.