Tuntud disainer, linnakujundaja, graafik, teatri- ja filmikunstnik ning kes kõik veel Silver Vahtre nimetab oma äsja valminud suureformaadiliste teostega graafikasarja «Tartu kollaažideks», aga missugune kunstniku tehtud pilt siis ikka muu on kui kollaaž. Olgu see portree või maastik ning olgugi üdini realistlik, ikka on kunstnik selle enesele omasest nägemusest kokku joonistanud. Vahtre seekordne pildirida on aga midagi erakordset ja unenäolist.