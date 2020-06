Olukord on hästi uudne ja huvitav. Võin rahulikult öelda, et praegune Tartu politseijaoskonna juht alustas täiesti puhtalt lehelt. Kui ma selles majas tunnen teatud juhtfiguure, siis kogu tubli meeskond, kes inimestega päevast päeva kokku puutub, on mulle täiesti tundmatu. Pean seda väga suureks plussiks, mul ei ole mitte kellegi suhtes mitte mingeid eelarvamusi. Mulle meeldib kujundada inimestest oma arvamus, sest me kõik näeme inimesi erinevalt.