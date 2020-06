Kuidas südamearst Jaan Eha end seitsmekümnesena tunneb? Ta vastab, et umbes samamoodi nagu 20 aastat tagasi. «Mingit olulist vahet ei tunneta,» kinnitab ta.

Täna seitsmekümneseks saav südamearst Jaan Eha peab kõige tähtsamaks inimesi enda ümber. Alates emast-isast lapsepõlves ning pere praegustest liikmetest kuni õpetajate ja töökaaslasteni välja, kes eri aegadel ta kõrval on olnud. «Kõik on tänu neile tulnud või nendest mõjutatud,» sõnab ta. «Aga eks endal on tulnud ka päris palju tööd teha.»