Volikogu kehtestas aastaid pingeid tekitanud Ihaste metsaala ja kruntide planeeringu

Ligi 12 hektari suurune hoonestamata ja valdavalt kõrghaljastusega kaetud ala asub Ihastes, sellest 10,7 hektarit on eravalduses. Kinnitatud planeering lubab rajada 28 kuni 300-ruutmeetrise ehitisealuse pindala üksikelamut. Ühtlasi on elamukruntidel määratud väärtuslikumad säilitatava kõrghaljastusega alad ning kogu planeeringuala kõrghaljastusega kaetud osal on moodustatud viis loodusliku maa krunti. Detailplaneering vastab linna üldplaneeringule, mille järgi on ala maakasutuse juhtotstarve 40 protsenti väikeelamumaa ja 60 protsenti roheala.