Politsei eest pagenud mees peab veetma ligi üheksa kuud trellide taga

Samuti konfiskeeris kohus mehe sõiduvahendi. «Eilse juhtumi näol on tegelikult tegemist õnneliku õnnetusega, kus rasked tagajärjed, võib-olla isegi kellegi surm, õnnestus ära hoida vaid tänu politsei professionaalsele tööle mehe tabamisel. Juhtimisõiguseta inimesed ei mõtle enamasti, et sõitma asudes võiks midagi halba juhtuda, aga ometi juhtub ja märksa sagedamini kui juhtidega, kes on omandanud vajalikud teadmised ning sõidukogemuse,» ütles Vissak.