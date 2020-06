Kolmapäevaõhtune suur pauk Emajõel oli videoklipi süžee

Nii mõnigi inimene, kes eile õhtul kesklinna pubides või kohvikutes aega veetis, tunnistas, et oli selle paugu peale ehmatanud ja võpatanud. Et see näis mürana, mis seostus mingi avariiga kuskil läheduses ja tekitas ärevust. Heli allikas näis olevat Atlantise lähedal.

Atlantises Shate tantsukooli pidav Krõõt Kiviste teadiski Tartu Postimehe suvereporterile Kertu Rannule rääkida, et Kanal 2 Õhtu-saatele filmiti eile teaduskeskuse Ahhaa klippi, mis läheb eetrisse 2. juulil, ja mille käigus lasti õhku jõe peal tünnid.

Ahhaa turundus- ja kommunikatsioonijuht Kaisa Hansson selgitas, et see oli selle saate hooaja lõpuklipi tegemine, et näidata, et just niisuguse pauguga lõpetab saade hooaja.

«Kogu ümbrus oli ilusti turvatud ja võõraid sinna uudistama ei lastud,» rääkis Kaisa Hansson. «Kõigil vaatajatel soovitati kõrvad kinni panna. Tegelikult ehmataski ainult see heli. Ega me isegi ei oodanud nii lärmakat tulemust... Kõik muu oli kontrolli all. Pärast puhastati ümbrus, et Tartu jääks nende tegevusest puhtaks.»