Võnnu keskkooli lõpuaktusest valmib telesaade

Direktor julgeb seda otseülekannet telesaateks nimetada, sest eelnevalt on salvestatud klipid ja esitlused on valmis monteeritud, mis on kooskõlastatud otseülekandega «Lenda live’i!». Ligi poolteist tundi pikka saadet saab jälgida kooli meediakanalite vahendusel.