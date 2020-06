Lydia hotelli juhataja Diana Timberg võttis eile istet tühjas fuajees, sest kuigi on kõrghooaeg, on koroonaviiruse tõttu hotellis kliente väga vähe.

Nädalavahetustel ja õhtutel on Tartu südalinnas sagimist küll ning restoranides ja baarides tundub rahvast olevat nagu suveõhtutel ülikoolilinnas ikka. Siiski ei saa rõõmustada hotellipidajad, sest piirid on veel suletud ning välismaalasi, kes hotelli ööbima tuleks, on väga vähe ning suuri hotelle, mis öömajalisi ootavad, üsna palju.