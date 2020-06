Sotsid lubasid nimelt talvel Reformierakonnaga võimuleppe sõnastamisel, et kohatasu Tartus tuleval aastal ei suurene, see on ka pärast aastavahetust 81 eurot kuus. Seni ei ole aga õigusakti, mis selle lubaduse seadustaks.

Kui viimastel aastatel on volikogu antud määruse järgi kohatasu suurus eelneva aasta alampalgast 15 protsenti, siis edaspidi on see 14 protsenti, kui linnavalitsus jõuab üksmeelele eelnõu esitamises ja volikogu selle ka ära kinnitab. Sellel aastal on kohatasu 15 protsenti mullusest 540 euro suurusest alampalgast. Koalitsioonipartnerid arutasid küsimust eile pärast lehe trükki saatmist ja eelnõu volikogule esitada on linnavalitsusel plaanis täna.