Galerii ⟩ Politsei rammis kihutanud Audi teelt välja, viis noort jooksid metsa

Õnnetuses ükski inimene viga ei saanud, küll said kahjustada politseibuss ning Audi. Sündmuskohal kuriteos kahtlustatavana kinnipeetud juht toimetati arestimajja, tema kainus on selgitamisel. Juhtimisõigust mehel ei ole, varasemalt on politseinikud teda sarnaselt rikkumiselt korduvalt tabanud ning teda selle eest ka karistatud.