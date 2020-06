Karin Bachmann: vaba aju puiestee

Auto on väga väärt asi, üks ägedamaid leiutisi üldse ning sõita hea autoga kiiresti ja sujuvalt on äärmiselt nauditav (ruumi)kogemus. Aga nagu paljude heade asjadega – kui temaga liialdada, hakkab ta iseenda toodetud kasumit teisest otsast sööma. Nii teeb ka liigne autosõit paksuks ja laisaks, venitab linnaruumi ebaproportsionaalseks ning reostab müra ja heitgaasiga. Sellepärast tuleb autosõitu tarbida targalt.

Kes on autoroolis? Inimene. Kui me räägime inimlikust linnast, siis mõistagi peame silmas ka autojuhte. Erinevuse tekitab aga inimeste liikumisviis ja -kiirus, millega liiklejad muutuvad paratamatult ebavõrdseks. Kõik autojuhid on kord jalakäijad, kõik jalakäijad ja ratturid aga autojuhid ei ole. Ehk et erinevate rollide vahel pendeldab just autojuht, kes roolist maha astudes soovib, et linn oleks jalakäija eesõigusega, kuid rooli tagasi minnes tahab laiu tühje peateid.

Need on ühitamatud ootused, mida ei saa kuidagi võrdse kohtlemise kaudu täita. Tasakaal tuleb leida, kuid see ei seisne mitte võrdsetes osistes, vaid targalt üles ehitatud hierarhias. Ehk et autokasutuse mugavuselt tuleb maksta lõivu nõrgematele liiklejarühmadele, jalgratturitele ja jalakäijatele. Linna liiklust tulebki vaadata kõige nõrgema positsioonilt, liikudes samm-sammult tugevama poole: jalakäija, jalgrattur, autojuht.

See, keda linna ootad, sellele tuleb elu kõige mugavamaks teha. Kui viia kesklinnast läbi magistraal – tuiksoon ühest kohast teise –, siis läbisõitjaid me saame, sest inimene kasutab ruumi selleks, milleks teda suunatakse. Kui tekitada häid olemisekohti, otsene ligipääs jõele, kultuurisündmused, siis tulevad jalakäijad ja ratturid.

Praeguses kesklinnas on tõepoolest näiliselt vaba ruumi mitmesuguseks tegevuseks, kuid ühel või teisel moel on see ruum võetud. Ja killustatud erinevate kasutajate vahel, puudub koostegemise platvorm – ühisala, mis on kõigi jaoks võrdselt oma ja samas mitte eraomand. Kesklinn on suuresti tükeldatud välikohvikute terrasside vahel, kuhu on asja vaid kliendil. Parkide tühjusest tegevuste mõttes on palju räägitud ja kultuuripealinna raames asutakse seda probleemi muu hulgas lahendama, kuid praegu ei paku need põhimõtteliselt muud kui läbikäiku – neis viibimisele ei kutsu miski. Kuhu rahvast tõeliselt tõmbab, võib aru saada selle järgi, kuidas väga kiiresti täitusid Delta juures uus jõeäärne trepistik, Jannseni ja Koidula platsi veeäärne platvorm, TÜ sõudjate sillad ja ka kohvikud kaldapromenaadil. Sest …

Milleks on oluline inimmõõtmes toimiv linnasüda? Äride pärast, turvalisuse pärast, elusa linna pärast.