Fotod ⟩ Õigest teeotsast mööda põrutanud sõidukijuht põhjustas tagasipöördel avarii

Praegu teadaolevalt liikusid mõlemad sõidukid Tartu suunas, kui Audi juht avastas, et oli soovitud teeotsast mööda sõitnud. Juht tõmbas oma masina teeäärde ning hakkas sooritama tagasipööret, kuid ei veendunud selle ohutuses ning keeras pöördel ette tagant lähenenud sõiduautole Audi.

Tartu avariipolitseinik Mart Alupere tuletab meelde, et maanteel tagasipööret sooritama asudes tuleb vastassuunas lähenevatele autodele tähelepanu pööramise kõrval veenduda selleski, et tagant parasjagu keegi ei lähene ja on märganud teie soovi pööret teha. «Maanteekiirused eksimusi ei luba ning hooletusel võivad suurel kiirusel olla väga rasked tagajärjed,» märkis avariipolitseinik.