Kuidas viia Tartu ülikooli kliinikumis ellu juhtimis- ja struktuurireform nii, et kõik töötajad oleksid üksteise poole näoga, mitte seljaga, see on raske ja vastutusrikas ülesanne eelkõige Kristjan Vassilile, struktuuri- ja juhtimisreformi töörühma juhile. Kristjan Teedema

FOTO: Kristjan Teedema