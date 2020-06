Aksel Part: autovabaduse puiestee pole ajuvabadus

Hiljuti avaldatud Autovabaduse puiestee projekt on tartlastel kõvasti kirgi kütnud ning esile on tõstetud igasugu rohkem ja vähem pädevaid argumente nii algatuse poolt kui ka vastu. Siin artiklis selgitan, miks Autovabaduse puiestee on väga hea mõte just selle praegusel kujul, ning kummutan mõned visalt püsivad liiklusmüüdid ja hirmud, mida projektiga seoses on väljendatud.

Mõned linlased on avaldanud arvamust, et kohalikke ärisid võiks ju turgutada küll, aga seda peaks tegema kuskil mujal, kus see autoliiklust ei sega. Vabaduse puiestee on aga vaat et ideaalne paik sellise projekti elluviimiseks ja seda mitmel põhjusel.

Tartu südalinnas on viimastel aastatel elavnenud lisaks vanalinnale ka Emajõe-äärne ala, kuhu on tekkinud väga populaarsed baarid ja ajaveetmispaigad. Seda tendentsi peaks soodustama ning Vabaduse puiestee autovabaks muutmine on väga hea abinõu, sest projekti tulemusel ühendatakse vanalinn ja jõeäärne ala üheks terviklikuks meeldivaks linnaruumiks. Siiani on Vabaduse puiestee oma üsna tiheda autoliiklusega olnud märkimisväärne barjäär Emajõe-äärsete ruumivõimaluste ära kasutamisele.

Muudel, juba jalakäijate päralt paikadel on tihti kas juba oma funktsioon olemas (nt Toomemägi on väga vajalik vaiksem paik, kuhu linnamelu kuigivõrd ei ulatu) või siis on need põhjusega unarusse jäänud – kas asukoha, ümbritseva ruumi funktsioonide või paiga disaini tõttu ei tõmba need rahvast ligi (nt kesklinna pargid). Selge funktsioonita unarusse jäänud ruumi parandamine Autovabaduse puiestee projekti kaudu muudaks neid paiku atraktiivsemaks, aga algatus ise ei oleks kokku võttes kindlasti nii edukas ja populaarne kui Vabaduse puiesteel, mida läbivad inimeste liikumistrajektoorid ning mille ümber juba on melu, mis saaks hõlpsasti laieneda.

Täiesti selge omaette väärtus on ka millegi uudse või teistsuguse tegemises. Autovabaks muudetud Vabaduse puiestee on inimeste jaoks uus ja põnev ning tõmbab seega ligi rohkem rahvast.

Viimaks on väga oluline osa Autovabaduse puiestee projektist ka eksperimendil. Selle ühe kuuga saame väga kasulikku infot selle kohta, mis juhtub, kui üsna tiheda liiklusega tänav kesklinnas autoliiklusele kinni panna. Kui tulemused on positiivsed, võib see sillutada teed südalinna jalakäijate ala jäädavale laiendamisele.

Nagu Tartus, on ka mujal maailmas enne seesuguste projektide rakendumist tihti kardetud liikluskaose tekkimist. Pärast algatuse käiku laskmist on need hirmud aga enamasti osutunud alusetuks ning uue liikluskorraldusega on väga rahule jäädud. Seletus on lihtne: Euroopa linnades on leitud, et osa autoliiklusest lihtsalt kaob ära.