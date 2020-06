Abilinnapea: komisjon polnud lodjakoja rentniku asjus ühel nõul

Lodjakoda on suuresti välja kasvanud MTÜ Emajõe Lodjaselts ettepanekust, et Tartus võiks selline turismiatraktsioon nagu lodjakoda olla. Sellest lähtuvalt on kogu kontseptsioon ka kujunenud. Kuna uue lodjakoja rajamiseks oli võimalik kasutada ka välisraha ja avalikku ehk linna raha, oli selge, et tuleb teha konkurss, millega leitakse sinna objektiivsetel alustel partner, kes seda keskust majandab.