Uusimas galeriis võtavad tulijaid vastu vahakujud

Nädalavahetusel avas uksed Tartu uusim kunsti vaatamise ja ostmise koht galerii Kratt Art, mille tegevust korraldab galerist Meeli Mednis. Ta on pallaslase Heldur Viirese õpilane ja Konrad Mägi ateljee seltsi asutajaliige, mistõttu pole ime, et kõigepealt on galerii seintel tema enda maalid. Galerii eesruumi ja tagakambri ühe poole täidavad aga vahakujud, mille modellideks on olnud praegugi säravalt elavada, aga samuti ammu surnud kuulsused.