Vaenukägusid, kes on ühtlasi Iisraeli rahvuslinnud, elab Eestis vaid kümmekond paari ning nad veedavad siin mõne kuu aastast. See suleline on meil nii haruldane, et isegi kõik teadlased pole teda oma silmaga näinud. Pühapäeval võttis kireva sulestikuga haruldane vaenukägu aga Tartu külje all Luunja valla Veibri külas fotograaf Katrin Visnapuu silme all tema koduaias päikest.