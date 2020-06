Ploomikese lasteaiast saab varsti koolimaja

Tartu Kroonuaia koolis õpib ligi 120 last. Kool tegutseb Puiestee 62 asuvas majas, mis ei sobi erivajadustega õpilaste õpetamiseks, kuna hoones on suured klassid, kõrged trepid ja puuduvad nõuetele vastavad ligipääsud liikumisraskustega õpilastele. Seetõttu on kavas Kroonuaia koolile sobivad ruumid rekonstrueerida Ploomi 1 asuvas lasteaiaks ehitatud hoones.