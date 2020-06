Seitsmeaastane Mattias Annuk näib vapper poiss, kes ütleb, et peale herilaste ei karda ta kedagi ega midagi. Mattiase ema on geeniteadlane ning Tartu ülikooli teaduskooli juht Riin Tamm, kes arvab, et temal on vist probleem putukate-satikatega.