Enriko Talvistu: Supilinna uus raekoda

Vahepeal suutis üks kinnisvaraarendajaid uuesti üles ehitada ja varjusurmast päästa elegantse heimatstiilis Oa 1 maja. See oli tuntud omal ajal kui hoone, kus elas luuletaja ja näitleja Merle Jääger alias Merca. Selle Supilinna sissejuhatava maja nurgatorn andis irvhammastele väikese võimaluse seda ka raekojaks nimetada.

Nüüd aga on Supilinna kerkinud uus raekoda. Veerand sajandit tagasi segastel aegadel kuulsust kogunud Tammelinna veidi skandaalne hotelliärimees Rein Rohtla (kes muu hulgas ka boheemliku hulguse Aleksander Mülleri Pariisi vaatama viis) omandas peale mitmeid majanduslikke ja muid kokkuvarisemisi hoone Tähtvere 48. Toona oli see tuntud ühekorruseline puithoone oma tänavale väljapunguva seinaga.

Midagi oli Rohtla loomulikult sunnitud muutma, et maja seadustada, aga tegelikult näib tema maja kõige supilinlikum välja. Selles on just seda mässumeelsust, boheemlust, isetekkelisust ja iseehitamist, mille kadumist paljud varasemad supilinlased taga nutavad.