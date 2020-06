Merle Jääger: paneme Toomemäe treppidele nimed

«Idee tekkis siis, kui Uppsala tänavat nimetati,» ütles Merle Jääger. «Siis olid pakkumised igasugu kuulsate Tartu inimeste kohta. Tsurkas pähe idee. Tänavatega on meil kitsas käes, eks ole, eriti vanalinnas. Ei pane ju ka näiteks kuulsa arsti nime mingisse uusrajooni. Kuna Toomemäel on terve hunnik treppe, miks mitte nimetada need trepid kuulsate inimeste, kuulsate professorite ja teadlaste järgi.»