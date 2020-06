Rattaringluse kasutajad sõitsid aastaga ligi 2,5 miljonit kilomeetrit

Rattaringlus on linlaste ja turistide seas populaarne liikumisviis. Kokku on aasta jooksul sõidetud rattaringluse ratastega pea 2,5 miljonit kilomeetrit. Kõige aktiivsem kasutaja on läbinud rattaringluse rattal üle 4700 kilomeetri ja veel neli kasutajat on ületanud laenuratastega 3000 kilomeetri piiri.