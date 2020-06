Linn palub tartlastel arvestada tormihoiatust

Riigi ilmateenistus on andnud suurele osale Eestist teise taseme tormihoiatuse, mis tähendab tugevamaid tuulepuhanguid, rahet ja kohati ka suuremas koguses sademeid. Prognoosid näitavad, et tugev äike, millega kaasnevad tuulepuhangud 15–25 meetrit sekundis, on ka Tartu maakonnas väga tõenäoline.