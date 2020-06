Tartu ettevõte astus suure sammu loodussäästlikuma tootmise poole

«Taastuvast toorainest valmistatud materjalid on tulevikusuund ning kasvav trend. Kliendid tunnevad selle vastu järjest rohkem huvi ning vastutustundliku ettevõttena on meil võimalus olla selles valdkonnas teerajaja ja pakkuda jätkusuutlikke lahendusi,» lausus Opmann.

«Me saame vähendada fossiilsel kütusel põhineva materjali tarbimist ning asendada need taastuval toormel põhineva materjaliga. Kui saame hakata oma tootmises kasutama ka materjale, mis on saadud prügi töötlemisest, on see pea täiuslik ringmajandus,» selgitas Opmann.