Tartust Räpina suunas sõitnud buss pidi tosoolilekke tõttu reisi peatama

Päästjatele laekus kell 15:14 väljakutse, et reisibuss tagaosast on näha tossu. Kohapeal selgus, et probleemi põhjustas tosoolileke ning midagi tõsist ei juhtunud. Inimesed viga ei saanud ning lühiajalise peatuse tulemusel jätkati reisi asendusbussiga. Puksiir toimetas teise bussijuhi ja remonti vajava bussi Tartusse.