Tartu linna jalgpalli pneumohalli eksiis sai valmis

Pneumohalli arhitekt on Margit Aule (KAOS Arhitektid OÜ). Projekteerimistööde lõpuks on planeeritud käesoleva aasta november, ehitustööd peaksid algama 2021. aasta kevadel ning sügisel on kauaoodatud pneumohalli valmimistähtaeg. Suveperioodiks saab pneumohallil katte eemaldada ning tulevikus on selle kõrvale planeeritud ka statsionaarne jalgpallihall.