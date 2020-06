Olen hingelt meeskonnamängija ja seepärast saab mu esimeseks tööks juuli alguses aru saada, mida ja kuidas on teinud need, kes on kultuuripealinnaks kandideerimist ja ettevalmistusi siiani vedanud. Sellest lähtuvalt hakkame üheskoos sihtasutust ja kogu projekti arendama. Ega ma täna seal ju tööl veel ei ole ja mul ei ole tehtust detailset vaadet, kuigi üldine pilt on ees. See ongi mu lähiaja plaan – detailidena sellest kõigest aru saada.