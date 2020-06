Tartu linn paneb õla alla konverentsikorraldajatele

Tartu Konverentsibüroo äri- ja konverentsiturismi koordinaatori Dana Neemre sõnul on tänavune eriolukord muutnud konverentside korraldamise tunduvalt keerulisemaks. «Osa korraldajaist pidid konverentsid edasi lükkama, osad otsustasid teha need videosilla vahendusel. Tartu on rahvusvahelise konverentsilinnana juba tuntust kogunud ning peame oluliseks ka raskel ajal konverentsikorraldajaid toetada. Loodetavasti on linna tugi julgustav ja aitab nüüd piiride avanedes konverentsiturismile jälle rohkem hoo sisse lükata,» rääkis Neemre.