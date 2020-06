Galerii ⟩ Uuel kogukonnanäitusel saab tutvuda 20 erineva autori loominguga

Kaire Nurk ütles, et näitusel osalevad autorid, kelle loomingust ta on kirjutanud ja olnud enim inspireeritud. Ühtlasi puudub näitusel kuraatorikontseptsioon ning teosed loovad omaenda sõnumite ja visuaaliga kommunikatsioonivõrgustiku, kus saab hästi seoseid genereerida. Nurk võrdles näituse kujunemist ühe maali valmimisega, kus igast pintslitõmbest moodustub lõpuks tervik. Kuna ruum oli piiratud suurusega, siis tuli valiku tegemisel jätta välja videokunstnikud ning tõsta fookusesse maal ja skulptuur.

«Minu jaoks on selline kogemus esmakordne. Aga ega ma ka ei armasta midagi korrata, või vegeteerida juba omandatud kogemustel, sest see oleks igav,» ütles Kaire Nurk. Tema sõnul on oluline vaadata näitust kui elusorganismi.

Nurk pidas äärmiselt oluliseks mitmekesisuse säilitamist, nüansse, korduste vältimist ja terviku loomist. Näitusel kajastuvad kunstniku ligi 30 aastaga tekkinud kogemused. «See on erinevate individuaalsuste tasalülitamata polüfooniline kõne, kuigi ma tegelikul hooman, et nad kõik räägivad ühest ja samast,» lisas Nurk.

Tema enda töödest on vaatamiseks teos «Kui pikk on tamme juur?» ning tammepuu kujundit on Nurk kasutanud ka varem. Teised kunstnikud, kelle loomingut näha saab, on: Vano Allsalu, Jüri Arrak, Eike Eplik, Virge Jõekalda, Markus Kasemaa, Jüri Kask, Eve Kiiler, Kiwa, Lola Liivat, Eve Luik, Kaie Luik, Mare Mikof, Ede Raadik, Jüri Ojaver, Terje Ojaver, Kaido Ole, Uwe Schloen, Jevgeni Zolotko, Tiina Tammetalu, Enn Tegova, Jaan Toomik, Maria-Kristiina Ulas.