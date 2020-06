Tabivere põhikooli uue maja valmimine on lõpusirgele jõudnud ning eile peeti ehitusel sarikapidu.

Uue hoone valmimise taga on Arhitekt Must OÜ ja Tartu Ehitus AS ning maja avatakse selle aasta septembris. Ehituseks kulub 3,84 miljonit eurot.