Uus Tartu ülikooli analüüs aitab tulevikus tuvastada toidu päritolu ja võltsinguid

Tartu ülikooli bioinformaatikud koos tervisetehnoloogiate arenduskeskusega avaldasid ajakirjas Frontiers in Plant Science teadusartikli, kus näitasid, et kuumtöödeldud toidu koostisosi on DNA-analüüsi abil võimalik tuvastada juba väga väikese koguse juures. Teadlased analüüsisid kuumtöödeldud küpsiseid, millesse oli segatud väikeses koguses lupiiniseemnetest jahvatatud jahu. DNA-analüüs tuvastas lupiini usaldusväärselt ka siis, kui lupiinijahu sisaldus taignas oli ainult 0,02 protsenti.

Uuringu laboratoorse töö eest vastutanud tervisetehnoloogiate arenduskeskuse täppismeditsiini labori juhataja ja Tartu ülikooli molekulaarmeditsiini vanemteadur Kaarel Krjutškov märkis, et toidu «DNA-sõrmejälje» võltsimine on keeruline ja kulukas tegevus ning odavam on pakkuda ausat toitu. «Kui meditsiinis on juba mõistetud, et täpne DNA-analüüs on tänapäev, siis toidutööstuses ja toiduohutuse vallas on DNA-põhiste analüüside võidukäik alles ees,» ennustas Krjutškov.