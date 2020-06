President tunnustas Tartu Lotte lasteaeda

Tartu lasteaia Lotte lapsed teavad, mis on kliimasoojenemine, kuidas sorteerida prügi ning kustutavad alati tule, kui kedagi ruumis pole. Samuti käsivad nad kodus vanematel hammaste harjamise ajal veekraani kinni keerata, sest nii on loodusele parem. Sellest, et Lotte lasteaia lapsed on keskkonnateadlikud ning õpetajad aitavad neil teadmisi keskkonnast omandada, annab tunnistust neile täna hommikul üle antud Rohelise kooli keskkonnamärgis Roheline lipp.