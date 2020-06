Linnalooduse fotokonkursi «Metsik linn» 2020 võitis Märt Puust

Loodusfestivali fotokonkurss «Metsik linn» kutsub inimesi linnaloodusele rohkem tähelepanu pöörama ja jäädvustama hetki läbi kaamerasilma. Sel aastal laekus konkursile 171 tööd, millest 47 olid laste ja noorte tehtud fotod. Fotokonkursile sai töid esitada 1.04–20.05.2020.

Konkursile saadetud töid hindas žürii, kuhu kuulusid professionaalsed fotograafid ja oma ala eksperdid. Kõik žürii liikmed tõid hindamisel esile keerulise dilemma – leida fotodel tasakaal linna ja looduse vahel ja samas hinnata vormistust ja kvaliteeti. «Eks kõige tüüpilisem küsimus on alati see, kas pildil on mõlemad asjad lugu rääkimas – linn ja loodus. Ka linnas saab teha mõne looma- või linnuportree nii, et linna ennast pildile enam ei jää. Kuid selgem lugu ilmub pildile ikka siis, kui need asjad on kombineerituna,» rääkis bioloog ja loodusfotograaf Urmas Tartes.

Piret Eensoo tõi välja, et sel aastal oli tase mõnevõrra tugevam kui varem. «Enamasti oli mõeldud ka pildiallkirjale, mis tervikut luues mõnel juhul minult ka parema hinde tõi. Mulle meeldis humoorikas lähenemine, mida on näha ka auhinnatud tööde hulgas, aga selliseid pilte oli veelgi. Oli ka neid pilte, mis olid igati vahvad hetked looduses, aga kus minu jaoks pisut puudulikuks jäi seos linnaga, isegi kui pilt võis olla tehtud keset suurt linna,» lisas Eensoo.

Sellel aastal esinelikusse tulnud auhinnatud tööd olid võrdselt väga tugevad konkurendid. Võidutöö «Kohanemine» sai žüriilt ühiselt kõrgeid punkte. «Ideaalne tabamus ja otse teemasse ning seda kõike mitte kõige kergemate olude juures nagu hämarduv valgus,» seletas žürii liige Kaisa Keizars-Aron, kes tõi välja võidufoto tugevad küljed ja lisas, et konkursi võitis kõige tugevam töö.

Võidufoto autor Märt Puust meenutas möödunud aasta esimesel advendil kohtumist põdravasikaga ja ütles, et jäädvustas hetke nutitelefoniga: «Nägime teda juba kaugelt ja leppisime abikaasaga kokku, et tema jääb koeraga ja ma katsun lähemale pääseda. Vaikselt see õnnestuski ja ta ei kohkunud sugugi, vaid jätkas rohu nosimist ning aeg-ajalt vaatas ka minu poole ja püüdis lõhnasid. Lisaks piltidele sai ka paar videoklippi temast üles võetud. Vahendiks seekord nutitelefon Samsung S10 mini. Kahjuks oli see ka viimane kord, kui teda seal kohtasime. Loodame väga, et ta leidis endale mõne rahulikuma elupaiga.»

Laste ja noorte kategoorias hinnati parimaks Liselle Paltsi töö «Vaata, kuhu astud!». «See töö paistis kohe silma,» sõnas Kerttu Taggo. Samuti Piret Eensoo kommenteeris, et võitnud foto üllatab vaatajat: «Sisuliselt ei olegi ju pildil justkui midagi, aga samas on kõik olemas – nii loodus kui linn ja see on vahvalt vormistatud.» Žürii liige Kaisa Keizars-Aron julgustas noort fotograafi, kellel on kõik eeldused olemas, alaga edasi tegelema. Liselle Paltsi teine töö «Koduaias» saavutas konkursil kolmanda koha.

Fotokonkursi võidufotosid saab juunis ja juulis näha virtuaalselt Tartu ülikooli loodusmuuseumi Facebooki lehel ja Instagrami kontol. Samuti avaneb võimalus parimate töödega tutvuda Loodusfestivalil, mis toimub sel aastal augustikuus. Esineliku võidutööd laste ja noorte ning üldarvestuse kategoorias saavad pärjatud auhindadega, mille on välja pannud PhotoPoint, Salibar, Petrone Print, Viru Folk, Cotton ning Tartu ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed.

Linnalooduse fotokonkurss «Metsik linn» kuulub Loodusfestivali programmi, mis sel aastal toimub erandkorras põhisündmustega 6.‒9.augustil. Loodusfestivali korraldab Tartu ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed.

Võidutööd üldkategoorias:

1. koht – Märt Puust «Kohanemine»

2. koht – Mikhail Kapychka «Miljonid liblikad»

3. koht – Annika Ratt «Ma hoian lippu kõrgel!»

4. koht – Meelis Riisenberg «Vabandage, kes teist on viimane?»

Võidutööd laste ja noorte kategoorias:

1. koht – Liselle Palts «Vaata, kuhu astud!»

2. koht – Joosep Ailiste «Uue elu algus»

3. koht – Liselle Palts «Koduaias»