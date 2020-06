Tartumaa maasikakasvatajate tööjõumure pole lahendust leidnud

Peamine põhjus, miks graafikust maas ollakse, on kinnised piirid. See, et ei saa kasutada välismaalasi, kes eelmistel aastatel on teinud ära lõviosa tööst. Mullu töötas Otsuse põldudel ligi sada inimest, korraga oli kohal 60–70. Enamik neist olid siia tööle tulnud Moldovast ja Ukrainast. Praegu on abis kaheksa välismaalast, kes jõudsid Eestisse enne eriolukorra algust.