Vigursõidurada täienes veripunase asfaldiga

Piibe maanteel Kaarepere küla juures pole autojuhtidel kuidagi võimalik valvsust kaotada: alles see oli, kui küla ühte otsa tekkis omamoodi vigursõidurada ning hiljuti ootas neid uuendus küla teises otsas. Need uuendused on tehtud selle nimel, et autojuhid külla sisse sõites kiiruse maha võtaksid. Kas uus lahendus ka toimib, selgub selle aasta lõpus. Enne selliseid kiirusepiiranguid teistesse kohtadesse ei teki.