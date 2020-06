Vallo Nuust juhib Pallast ja mootorratast

Kaitsmine käib veebis ja samamoodi ka uute tudengite vastuvõtt. Otsustasime suhteliselt varakult, et oleme selle semestri lõpuni oma tegevusega internetis, sest kõige tähtsam inimestele on see, et neil oleks pikemat aega ette teada, kuidas mingi asi täpselt on, mitte aga nii, et nädala pärast vaatame.