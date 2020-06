Ahhaa teaduskeskuse uus näitus paljastab inimeste suurimad hirmud

Foobiate teema on sattunud küll samale ajale koroonahirmuga, aga Ahhaa juhatuse liige Pilvi Kolk ütles, et näitust hakkas teaduskeskus ehitama juba eelmisel aastal. «Muidugi on koroona meie näituse muutnud kordades aktuaalsemaks, kui oleksime loota julgenud,» rääkis Pilvi Kolk.

Kuna tavamõistes kiputakse sageli igasugust kartust foobiaks nimetama, rõhutas Pilvi Kolk, et Ahhaa näitusel käsitletakse foobiaid just meditsiinilises tähenduses. «Foobia tähendab tegelikult seda, et hirm mingi objekti, näiteks elektri ees, on nii suur, et see hakkab juba inimese igapäevast elutegevust segama,» selgitas ta. Muuhulgas on tegemist ühe ainulaadsema näitusega maailmas, Ahaa teaduskeskusel on info vaid ühe sarnase näituse kohta Singapuris. «Ahhaa, foobiad!» jääb avatuks vähemalt käesoleva aasta lõpuni.