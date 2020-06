Teadusajakiri Cell avaldas mais artikli, mis heidab valgust probleemile, mille kallal murravad pead terve maailma teadlased. See on, et miks osa inimesi kannatab rasvumise all ja osa mitte. Uut väärtuslikku teavet leiti seekord aga mitte ülekaalulisi inimesi uurides, vaid just kõhnade ja normaalkaalus inimeste geeniinfot luubi alla võttes ning seda võrreldes.