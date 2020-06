Nüüd astusid toidu raiskamise vastu tegutsevad vabatahtlikud sammu edasi: esmaspäevast on neil Magasini tänaval Genialistide klubi juures teinegi toidujagamiskapp. Seal on ka külmik, seega pole muret, et toit kapis soojadel suvepäevadel kiiresti rikneks.