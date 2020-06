Alar Karis: Raadi on kaugel, Toome kaugemal veel

Paar aastat tagasi avaldas maestro Neeme Järvi rahulolematust, et Eesti Rahva Muuseum ehitati kuhugi Tartu taha jäätmaale – ebamugavasse paika, kuhu tema oma vanuses kunagi ei lähe. Nii mõnegi tallinlase jaoks lõpebki Eesti mõnikümmend kilomeetrit pealinnast lõunas, Kose kandis. Olgu pealinna rahvaga kuidas on, siin kunagise Liivimaa kubermangu aladel oleme selliste arusaamadega harjunud. Pealegi on käitumismustrid siiski teised, sest kuidas muidu seletada muuseumi miljonile lähenevat külastajaarvu.

Üsna hiljuti pakuti Tartu uue kultuurikeskuse arutelul välja, et see võiks tulla Emajõe teisele kaldale Atlantise kõrvale. Kohe aga kostis saalist hõige: see ei ole kesklinnas, see on nii kaugel! Tartu südalinnas toimetama harjunud kodaniku arust saab linn otsa seal, kus lõpeb vaateulatus raekoja aknast.

Tõsi, esmapilgul paistabki, et teisel pool jõge algab mets ning kunagisest hiilgusest Ülejõel on jäänud vaid mälestus ja vanad fotod. Alles on siiski bensiinijaama taha peitunud Katariina maja, praegune Tartu linnamuuseum. Kui kaugel on siis «kaugel» või «lähedal»?

Toomemägi kui omaaegse linna häbiplekk

Rohkem kui paar sajandit tagasi laastasid Tartut mitmed tulekahjud, 1775. aastal hävis suur osa kesklinnast. Linn toibus sellest siiski kiiresti ja pärast põlengut algas Tartu ülesehitamine. 1802. aastal taasavati Tartu ülikool ja aasta hiljem sai selle arhitektiks Johann Wilhelm Krause. Tema juhtimisel valmis kümne aastaga suursugune ülikoolikompleks koos Toomemäe pargiga.

Enne seda oli Toomemägi linna häbiplekk: karjamaa, liivakarjäär ja käepärane prügimägi. Linnasüda oli väike ja Toomemägi tundus siis olevat sellest kaugel. Mäetagustel aladel aga laiusid heinamaad, mis kuulusid Tähtvere ja Ropka mõisale ning sarnanesid paljuski Raadi ümbrusega pärast Nõukogude vägede lahkumist: maha jäetud ja lagastatud sõjaväepolügoon.

Kui Toomemägi omal ajal ülikoolile leppega üle anti, algas selle korrastamine. Kohalikus ajalehes tehti teatavaks keeld sinna prügi maha panna, loomi karjatada ja seda muul viisil kahjustada. Sama ei saa öelda tänase Raadi ala ja selle praeguste valitsejate kohta: endiselt näeme siin kümmekond aastat tagasi kokku kuhjatud rehvilademeid ja ERMi kohviku aknast vaatab vastu aastaid tagasi ajutiselt püsti pandud asfalditehas.

Mida me siis Raadilt tahame?