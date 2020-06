Möödunud aasta oli Tartu linnale edukas

«Eelmine aasta oli väga edukas ka lisandunud spordi- ja mänguväljakute poolest, sest avasime koguni kolm liikumisala meie koolide juures. Kõik need on kaasava eelarve ideedena tartlaste välja pakutud ja neilt ka rahvahääletusel toetuse saanud,» sõnas linnapea. Uued väljakud avati Mart Reiniku kooli kahe maja vahelisel alal, Hansa kooli ja Descartes´i kooli vahelisel alal ning Kesklinna kooli õuealal. Kõik väljakud on avalikus kasutuses ümbruskonna elanikele.

Linnapea leiab, et Tartu suutis eelmisel aastal linna raha kasutada otstarbekalt ja astus mitmeid olulisi samme, et Tartu elukeskkonda veelgi elamisväärsemaks muuta. Samas tunnistab linnapea, et sama positiivset majandusseisu sel aastal loota ei saa. «Koroonakriisi pikemaajalisi tagajärgi on praegu veel keeruline ette näha, kuid selge on see, et see mõjutab oluliselt ka Tartu majanduselu. Kokkuvõtteid saame teha tuleval aastal 2020. aasta majandusaastale tagasi vaadates,» lisas linnapea.