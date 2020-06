Emajõelinna kärajatest võttis osa mitusada tartlast

Volikogu esimees Lemmit Kaplinski tõi välja, et tegemist on esimeste sellelaadsete kaasamiskärajatega Eestis, kus linna kõige olulisema dokumendi, üldplaneeringu, arutelu sotsiaalmeedias korraga niivõrd paljude linlasteni jõuab. «Mul on väga hea meel, et nii paljud tartlased tulid kaasa mõtlema Tartu jaoks väga olulistes küsimustes. Volikogu jaoks on oluline linlaste kaasamine ja esimeste kärajate põhjal võib väita, et ettevõtmine õnnestus ja on oodata sarja jätkumist,» lisas Kaplinski.