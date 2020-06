Toomas Asser valiti Guildi võrgustiku juhatusse

Toomas Asser sõnas Guildi juhatusse kandideerides, et tema soov on vähendada lõhet vana ja uue Euroopa vahel. Nii näiteks peaksid programmi «Horisont» meetmed olema avatud võrdselt kõigile Euroopa teadusasutustele, olenemata nende positsioonist ja suurusest. Samuti rõhutas Asser teadusasutuste vajadust valmistuda üleilmse pandeemia järgmiseks laineks ja teha seejuures valitsusasutustega koostööd kriiside teaduspõhisel lahendamisel. «Oleme Tartu Ülikoolis seadnud üheks oma strateegiliseks eesmärgiks olla avaliku sektori nõustamisel ja poliitikavalikute kujundamisel juhtrollis. Ka praeguses kriisis on Tartu Ülikool olnud Eesti valitsuse jaoks oluline partner tõenduspõhiste otsuste tegemisel,» ütles Asser.

The Guild on 2016. aastal loodud Euroopa tugevate teadusülikoolide võrgustik, mis tegutseb oma liikmesülikoolide hääle tugevdamise ning seeläbi Euroopa teadus- ja hariduspoliitika suunamise nimel. Võrgustiku liikmed on pühendunud uute tippteadmiste loomisele ühiskonna ees seisvate probleemide lahendamisel. Võrgustiku büroo asub Brüsselis, et olla aktiivne kaasarääkija Eurooga Liidu institutsioonide poliitikakujundamises. Lisaks Toomas Asserile kuuluvad võrgustiku juhatusse Vincent Blondel (esimees, Leuveni Ülikool), Svein Stølen (Oslo Ülikool) ja Rachel Sandison (Glasgow' Ülikool). Juhatuse liikme volitused kestavad kolm aastat koos õigusega kandideerida uuesti juhatusse kahel korral üheks järgnevaks aastaks. The Guildi asutajad on 14 tippülikooli Euroopa riikidest, sh ainsana Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest Tartu Ülikool. Praeguseks kuulub võrgustikku 20 teadusülikooli, värskeima liikmena liitus võrgustikuga 1. juunil Rumeenia Babeș-Bolyai Ülikool.