Tammeka peatreener kollasest kaardist: see pahameel polnud otse Kožuhhovskile suunatud

«Treener, me ei saa sellist sõnakasutust lubada,» ütles peakohtunik Kristo Külljastinen teise poolaja keskel juhtunud intsidendi järel. Koppel lõi käega ja jäi rahulikuks.

«See ei olnud treener Kožuhhovskile suunatud, ma lihtsalt olin väljakul toimunud situatsiooni peale pahane,» ütles Kaido Koppel. Ta nõustus, et kollane kaart oli õigustatud ning sellistes olukordades tuleb jääda viisakamaks. Mängu järel puhusid Kuressaare ja Tammeka treenerid juba sõbralikult juttu.

Emotsioonide üleskerkimine oli eilses kohtumises paratamatu, sest tartlaste mängupilt jättis soovida. Koppel tõdes, et eile ei mänginud Tammeka lihtsalt oma taset välja ning vastased tegid töö väljakul hästi ära.

Mängu jooksul püsis Koppelil lootus väravateks ja seda oli näha tema pidevas meeskonna ergutamises. «Selle eest ma palka ju saangi, et oma meestele kaasa elan ja innustan,» ütles Koppel. Tema sõnul ei saa ka väita, justkui mängijad treeneri soovitusi eirasid. Oli kehv päev, millest tuleb nüüd õppida. «Sport üleüldiselt on selline, kus isegi maailma parimatel on kehvemaid päevi. Kui samad inimesed mängiks iga kord maksimaalselt ja oleksid nagu robotid, siis võidaks kogu aeg sama meeskond.»