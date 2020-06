Linn paneb osa Vabaduse puiesteest terveks juuliks autodele kinni

Linn loodab Autovabaduse puiestee ellukutsumisega elavdada südalinna ärielu ja pakkuda linlastele uusi võimalusi vaba aja veetmiseks. Ka peetakse sellist sammu tarvilikuks, et ühendada Emajõgi senisest paremini kesklinnaga, tuua vabasse õhku kokku eri põlvkondade esindajaid ning tugevdada koroonakriisi järel kohalikku kogukonnatunnet.

Küüni tänav jääb kitsaks

Et paljud avalikud suveüritused jäävad tänavu suvel ära, tahab linn uudse algatusega anda majandusele hoogu, pakkudes inimestele rohkem põhjusi kesklinnas viibimiseks. Ka varasematel aastatel on Vabaduse puiestee kaubamaja ja raeplatsi vahelist lõiku autoliiklusele kinni pandud, kuid seda üksnes spetsiaalselt rahvarohkete ürituste tarvis. Nii oli tänavalõik mitu päeva suletud mullu Rally Estonia aegu, ent sama on tehtud ka näiteks hansapäevade, võidupüha paraadi ning mitme spordiürituse tõttu.

«Pärast keerulist aasta algust soovime pakkuda rõõmu ja mõnusat linnaruumi. Loome keskkonna, mis tooks kesklinna rohkem inimesi. Piirkonna elavdamise kaudu jõuavad külastajad ka sealsetesse kohvikutesse ja restoranidesse,» põhjendas otsust linnapea Urmas Klaas.

Klaas lisas, et alalised jalakäijate tänavad Küüni ja Rüütli ning Raekoja plats ei võimalda järgida 2 + 2 reeglit ning seetõttu on peetud õigemaks võtta lisaruumi autode arvelt. «Küüni tänavale ja Raekoja platsile soovivad laieneda ka seal tegutsevad restoranid. Neil on tarvis lisaruumi, et koroonaviiruse tõttu kehtestatud reeglist kinni pidada. Sinna uued kauplejad lisaks ei mahuks. Samuti ei jääks ruumi koosolekute korraldamiseks ega puhkealadeks,» rääkis ta.

Vabaduse puiestee läheb autoliiklusele kinni nii, et säilivad sisse- ja väljapääsud kaubamaja ja turuhoone parklatesse. Teisel pool lõpeb suletud ala Raekoja platsi nurgaga. Poe tänava elanikele luuakse ligipääs oma kodule Ülikooli tänava kaudu üle Küüni tänava.

Varasematest aastatest on teada, et kesklinnas liikluse jõuline piiramine ja ümberkorraldamine toob roolikeerajate seas esile erinevaid arvamusi. Seepärast võib arvata, et seegi kord on nii mõistjaid kui pahandajaid. Linnavalitsuse kultuuriosakonna juhataja Marleen Viidul kommenteeris, et selliste muudatuste puhul tulebki pidada paratamatuseks, et osa inimesi ei ole rahul.

Urmas Klaas omakorda märkis, et Vabaduse puiestee sulgemisest tingitud muudatused liiklusskeemis on läbi mõeldud ning peatselt tehakse need liiklejatele avalikuks. «Aga ega siin midagi uut ole, need skeemid on aastate jooksul juba läbi proovitud,» nentis ta.

Oodatud on kõik

Autovabaduse puiesteele on oodatud kõik, kes tahavad kesklinnas aega veeta, pidada koosolekuid või saada osa muudest vabaõhutegevustest. Linlaste tarvis seatakse sisse nõupidamiste ala, rannabaar, kiiged ja välilugemissaal. Ka tuuakse kohale tänavatoiduautod koos piknikulaudadega ning pannakse üles lauatennise lauad. Kavas on avada turu- ja täikaplats, loodusmaja ja kunstimuuseumi programmid ning välikino.

Terve ala kujundatakse 2 + 2 distantsireeglit silmas pidades, seda tuletavad inimestele meelde tähistused asfaldil ja haljasaladel. Meelelahutusprogrammi välja ei kuulutata, et vältida liiga suuri rahvakogunemisi. Kui linlased ja turistid võtavad Autovabaduse puiestee hästi vastu, ollakse valmis sellega jätkama ka järgmistel aastatel.

Viidul avaldas veendumust, et Vabaduse puiestee ärakasutamine terveks kuuks muudab kesksuvise kultuuri- ja ärielu organiseerimise lihtsamaks. «Kui varasematel aastatel on tänav olnud suletud vaid lühikeste perioodide kaupa, on sellega kaasnenud rohkem segadust. Nüüd tuleb üks loogika terveks kuuks, kõigil on parem ülevaade, kus saab parkida ja kus peatuvad bussid,» sõnas ta.